Cripto tentam limpar feridas da FTX com ETF de bitcoin

Não só há vida depois do colapso da FTX (mas também do Silvergate Capital e do Signature), como os empresários e gestores antecipam um futuro recheado, assim que o regulador dos EUA der luz verde ao primeiro fundo negociado em bolsa com exposição direta à criptomoeda.



O segundo dia de conferências da Web Summit foi marcado por vários debates sobre o setor cripto, com antecipações sobre o que será o futuro. Pedro Nunes/Reuters Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 09:50







Depois de um ano marcado pelo colapso da FTX, e dos bancos "cripto friendly" nos EUA, Silvergate Capital e Signature, o setor olha com otimismo para o futuro. Vários empresários ligados ao segmento da blockchain e da Web3 estiveram presentes nas várias conferências sobre o tema esta quarta-feira na Web Summit, e houve uma linha contínua: a nota de otimismo sobre o possível lançamento de um "exchange traded fund" (ETF) com

