EUA vão avaliar criação da sua própria criptomoeda

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está a preparar um decreto executivo para que seja avaliada a criação de uma criptomoeda norte-americana, noticiou estar terça-feira o The Wall Street Journal.A iniciativa de Biden visa o estudo de requisitos técnicos necessários para a criação de uma moeda digital oficial dos EUA, que, tal como o dólar, seria apoiada pela Reserva Federal.Biden deverá solicitar também ao Departamento do Tesouro que examine os riscos potenciais colocados pelas criptomoedas à estabilidade financeira ou à segurança nacional, inclusive através de financiamento ilícito, adiantou o jornal.A ordem, que deverá ser formalmente anunciada esta semana, de acordo com o jornal, vai solicitar que as agências norte-americanas prepararem recomendações sobre o mercado das criptomoedas, no prazo de três a seis meses.Por outro lado, a análise também vai incidir sobre a forma como outros países lidam com os sistemas de pagamento digitais e que efeito podem ter na competitividade económica, bem como o impacto ambiental da mineração (criação) das criptomoedas nos computadores, devido ao consumo intensivo de energia.Desde o lançamento do 'bitcoin', há 13 anos, a criptomoeda mais utilizada, o Governo dos EUA não tem sido claro sobre como regular a sua utilização e, até agora, não conseguiu desenvolver uma regulamentação abrangente.Os Estados Unidos criticaram, no entanto, a adoção do 'bitcoin' como moeda legal em El Salvador: na semana passada, o Departamento de Estado advertiu num relatório que complica a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo no país.Além disso, em fevereiro, três senadores norte-americanos introduziram uma iniciativa legislativa para delinear um plano para "mitigar os riscos" para o sistema financeiro norte-americano colocados pela utilização do 'bitcoin' em El Salvador.