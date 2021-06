Espanha quer ser o primeiro país da UE a ter uma criptomoeda

O governo espanhol que ser o primeiro país da Europa e o seguindo do mundo, depois das Bahamas, a criar uma criptomoeda pública. A iniciativa foi materializada através da proposta de lei entregue pelo PSOE no Congresso dos Deputados.





No documento, os socialistas espanhóis pedem ao governo liderado por Pedro Sánchez que promova, em articulação com o Banco de Espanha, a criação de um grupo de estudos para avaliar a implementação de um "euro digital" como modelo de moeda pública digital (CBDC). Ou seja, uma criptomoeda emitida por um banco central.





O PSOE pretende que esta criptomoeda dê "estabilidade financeira" à economia espanhola e à zona do euro como um todo, "e recupere o caráter do dinheiro como um bem público e sob controlo democrático", noticia o El Español.





A principal diferença entre essas moedas digitais públicas e as do domínio privado, caso da bitcoin, são a sua aplicação e funcionalidade. O Governo garante que a criptomoeda pública é "mais segura que a privada", as quais têm "elevada volatilidade" na cotação e um "impacto ambiental significativo".



A moeda digital pública proposta pelos socialistas espanhóis é apresentada como uma alternativa aos sistemas de pagamento fora do sistema bancário.