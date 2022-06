Leia Também Bitcoin pode cair até aos oito mil dólares, alerta Scott Minerd

A bitcoin caiu mais de 20% nos últimos sete dias, tendo esta terça-feira, durante a madrugada, tombado abaixo da linha psicológica dos 22 mil dólares, para 21.932 dólares. Entretanto a "criptoqueen" aliviou para 22.764,68 dólares, continuando a renovar mínimos de dezembro de 2020.O movimento estendeu-se às restantes cripto, estando a capitalização de mercado das criptomoedas a perder 2,77%, abaixo da linha de 1 bilião de dólares, para 958,72 mil milhões de dólares.O mercado das criptomoedas está a acompanhar o mercado de risco na queda, à medida que os investidores medem o impacto da política monetária "falcão" dos bancos centrais.O UBS alerta, numa nota de "research" citada pela Bloomberg, que este movimento coloca a criptomoeda mais procurada do mercado abaixo da base média de custo do investidor calculada pelo banco de investimento em 23.500 dólares. Tal significa que o preço caiu o suficiente para até para os chamados "holders" - investidores que apostam em longo prazo - serem estimulados a vender os seus tokens.Para James Malcom, responsável pelo departamento que analisa as cripto no UBS o presente é um verdadeiro "cenário de pânico total" e o futuro está em aberto ainda que pressionado pela política monetária falcão dos bancos centraus. "A capitulação pode vir de muitas formas. Da mesma forma, um movimento de alívio também é possível. Neste momento estamos em modo de pânico total, e a expectativa para que a a Fed se torne ainda mais 'hawkish' está bastante alta", descreve o especialista.O banco central norte-americano reúne esta quarta-feira com casas de investimento como o Goldman Sachs a apostarem que a Fed pode subir as taxas de juro em 75 pontos base, como não era visto desde 1994."Parece que há mais quedas por vir", defende Fiona Cincotta, analista do City Index, em entrevista à Bloomberg. A especialista defende mesmo que "devemos estar atentos a uma possível queda abaixo dos 20 mil dólares".Já Steve Sosnick, estratega-chefe da Interactive Brokers LLC, acredita que a bitcoin poderá ser negociada na faixa entre os 20 mil dólares e os 21 mil dólares, já que a Microstrategy, a maior proprietária empresarial de bitcoin pode ser obrigada a vender unidades da "criptoqueen"."Quando há esta ideia de uma possível venda esta é uma linha real", esclarece o estratega. A queda da bitcoin pode obrigar a MicroStrategy a prestar garantias adicionais relativamente a um empréstimo de 205 milhões de dólares pedido em março, conforme foi anunciado pela companhia em maio.Esta queda avassaladora levou o próprio CEO da empresa, Michael Saylor, a publicar um tweet esta segunda-feira com a frase "In Bitcoin We Trust". As ações da MicroStrategy caíram 25% durante a sessão desta segunda-feira.