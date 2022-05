Bitcoin pode cair até aos oito mil dólares, alerta Scott Minerd

A bitcoin pode afundar para o patamar dos oito mil dólares, uma desvalorização de cerca de 70% face à cotação atual, previu o diretor de investimentos da Guggenheim, Scott Minerd, em entrevista à CNBC à margem do World Economic Forum, em Davos.

"Quando assistimos a uma queda abaixo da linha dos 30 mil dólares, oito mil dólares é o fundo, pelo que ainda há muito espaço para perdas, sobretudo tendo em conta a política monetária restritiva que está a ser levada a cabo pela Fed [Reserva Federal norte-americana]", explicou Scott Minerd.

Este mês, a bitcoin aprofundou o mergulho que tem sofrido desde novembro quando atingiu o pico histórico dos 69 mil dólares e caiu abaixo da linha psicológica dos 30 mil dólares.



Além da queda abrupta da stablecoin TerraUSD, o cenário de política monetária restritiva e o medo sobre um possível abrandamento económico, que tem invadido todo o mercado de risco, foi outro fator que alimentou esta queda.

Leia Também Fortunas multimilionárias desaparecem em “crash” das cripto