Sky Mavis fecha ronda de financiamento para compensar alvos de ataque cripto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Sky Mavis fechou uma ronda de financiamento privada com o objetivo de angariar dinheiro para compensar os jogadores das perdas que sofreram com o ataque informático desencadeado contra a plataforma Ronin Network, segundo informações obtidas pelo Negócios. A ronda de financiamento, liderada pela Binance, arrecadou 150 milhões de dólares e contou com a participação da Animoca Brands, a16z, Dialética, Paradigm e Accel.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...