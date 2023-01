Volatilidade abanou NFT mas não os atirou ao chão em 2022

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O inverno cripto não foi tão frio no mercado dos tokens não fungíveis (na sigla inglesa NFT) como foi no segmento das criptomoedas em 2022. Ainda assim, os ventos da volatilidade sopraram com bastante força.



"Uma tendência-chave foi a natureza volátil do volume de negociação de NFT, com aumentos e diminuições significativas ao longo do ano", revela o relatório da DappRadar - plataforma de dados ...