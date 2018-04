5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Ibersol reage ao aumento dos lucros

A Ibersol lucrou 31,2 milhões de euros em 2017, uma subida de 34,1% face a 2016, ano em que lucrou 23,3 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado à CMVM. Os resultados foram ajudados por créditos fiscais de 3 milhões de euros por investimentos realizados, anunciou a empresa, concretizando também que obteve ganhos de 6 milhões por aplicações de normas contabilísticas referentes às economias hiperinflacionárias (a Ibersol está presente em Angola).





A Ibersol atingiu um volume de negócios de quase 450 milhões de euros em 2017, com a compra da EOG. As contas foram apresentadas após o fecho da bolsa, pelo que as acções estarão a reagir na sessão de hoje.





Oi apresenta contas de 2017

A operadora de telecomunicações brasileira Oi – que é detida em 27,49% pela Pharol [antiga PT SGPS], através da sua subsidiária Bratel – divulga hoje as suas contas de 2017.



A Oi, que tinha tinha previsto reportar os seus resultados no dia 28 de Março. Contudo, emitiu um comunicado às primeiras horas desse dia dando conta do adiamento da data de apresentação. A empresa justificou o adiamento com a "complexidade dos impactos" do processo de recuperação judicial.





VW planeia IPO de divisão de camiões e autocarros em 2019

A Volkswagen (VW) pretende colocar em bolsa a sua divisão de camiões e autocarros no primeiro trimestre do próximo ano, indicaram ontem à Reuters fontes próximas do processo. A entrada em bolsa (IPO) fará com que essa divisão da VW, que agrega as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO, mude a sua sede de Munique para Braunschweig, adiantaram as fontes. A mudança não implicará a supressão de postos de trabalho. Contactado pela Reuters, um porta-voz da divisão da VW afirmou que não foi tomada qualquer decisão.





A marca Volkswagen registou este ano o seu melhor primeiro trimestre de sempre em termos de vendas mundiais. A informação avançada ontem pela Reuters, já depois do fecho das bolsas europeias, pode fazer reagir hoje as acções da empresa automóvel.





OPEP analisa mercado do petróleo

À semelhança das restantes classes de activos de risco, o petróleo foi fortemente condicionado pelos receios de uma guerra comercial, mas o alívio das tensões entre os EUA e a China, bem como a meta dos sauditas de colocar o crude no patamar dos 80 dólares por barril têm estado a sustentar as cotações esta semana. Ontem esteve também a contribuir o renovar de tensões no Médio Oriente devido ao iminente ataque dos EUA contra a Síria, com Washington a avisar a Rússia para não interceptar os seus mísseis.