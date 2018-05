5 coisas que precisa de saber para começar o dia

As acções da EDP vão reagir, esta segunda-feira, ao anúncio preliminar da oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelos chineses da China Three Gorges.





A CTG lançou, na sexta-feira, uma oferta sobre a totalidade do capital da EDP, com uma contrapartida de 3,26 euros por acção que se situa 4,8% acima da cotação das acções nessa sessão. A oferta avalia a eléctrica em 11,9 mil milhões de euros.





A CTG, que já detém mais de 23% do capital da EDP, também lançou uma OPA sobre a EDP Renováveis (controlada em 83% pelo grupo EDP), oferecendo 7,33 euros por cada acção, um valor abaixo da cotação de fecho de sexta-feira (7,845 euros).





Os títulos da Altri, F. Ramada e Cofina estarão a reflectir os resultados trimestrais apresentados na última sessão, após o fecho do mercado.





A Altri revelou que os seus lucros aumentaram 90,6% para 32,6 milhões de euros no primeiro trimestre, enquanto a F. Ramada viu o seu resultado líquido subir 4,5% para 3,34 milhões de euros.





Já a Cofina fechou o período entre Janeiro e Março com lucros de 748 mil euros, o que representa uma subida de 15,4% face aos 648 mil euros registados no período homólogo.





Responsáveis pelapolítica monetária centram atenções

Esta segunda-feira vai ser marcada pelos discursos de vários membros da Reserva Federal dos EUA e do Banco Central Europeu (BCE). A presidente da Fed de Cleveland, Loretta Mester, vai falar numa conferência em Paris. No mesmo dia, James Bullard, da Fed de St Louis, estará num evento em Nova Iorque.





Sabine Lautenschlaeger, do BCE, discursa na Universidade de Copenhaga e o seu colega Peter Praet fala numa conferência do Banco de Inglaterra, BCE e Fed em Londres.





MSCI revê índices dos emergentes

O MSCI anuncia a sua revisão semestral para os índices dos mercados emergentes. A revisão vai incluir a entrada das acções chinesas de classe A, negociadas em Xangai e Shenzen, nestes índices. Segundo a Reuters, os índices MSCI vão incluir 230 acções domésticas chinesas em dois momentos em Junho e Setembro, um movimento que vai abrir o investimento estrangeiro aos títulos do país.





Brexit e Grécia em debate na Europa. Itália anuncia governo?

O programa de assistência financeira à Grécia volta à agenda esta segunda-feira, com um encontro, em Bruxelas, entre responsáveis das Finanças dos países do euro para debater a última revisão ao programa e um possível acordo em relação à dívida.





Também a saída do Reino Unido da UE será um tema em destaque. Michel Barnier, negociador europeu do Brexit, vai reunir com os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia e debater a evolução das negociações com o Reino Unido.



Em Itália, poderão ser anunciados desenvolvimentos em relação à formação de um governo de coligação, depois de, no domingo, os líderes do Movimento 5 Estrelas e da Liga terem feito progressos nas negociações sobre pontos-chave do programa de governo.