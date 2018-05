5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira o Sporting vai continuar a centrar as atenções, podendo a negociação das acções da SAD registar mais um dia volátil na expectativa da reunião dos órgãos sociais do clube. Também os mercados italianos e turcos vão estar no radar dos investidores, além do sector automóvel nas bolsas mundiais devido à possibilidade de um aumento de tarifas à importação por parte dos EUA.

Sporting no radar dos investidores

A SAD Sportinguista assistiu ontem a uma nova perda significativa em bolsa, com os títulos a afundarem 18%. Isto depois de três sessões consecutivas de fortes subidas que, acumuladas, totalizam ganhos de mais de 30%.





Os títulos da SAD sportinguista têm apontado sucessivamente em direcções opostas. Ontem, na primeira vaga de negociação do dia, foram transaccionadas 4.041 acções que ditaram a desvalorização do preço em 18,18% para os 67,5 cêntimos. Na sessão anterior, os mesmos títulos tinham disparado 10%, colocando-se nos 82,5 cêntimos. Isto depois de, na segunda-feira ter avançado 4,90% e na sexta-feira que lhe antecedeu ter subido 13,49% - somando ganhos de 31% no acumular destas três sessões.

Hoje há nova reunião dos órgãos sociais do Sporting, o que manterá os investidores atentos e na expectativa de uma resolução para a actual crise no clube leonino.





Itália e Turquia: depois da tempestade, a bonança?

Após 80 dias de impasse político, o presidente da República da Itália incumbiu Giuseppe Conte de formar um novo governo, que deverá ter apoio parlamentar do 5 Estrelas e da Liga. Conte garantiu que vai manter-se alinhado com Bruxelas, o que talvez alivie hoje os mercados italianos. Os receios em torno de um potencial governo em Itália liderado pelos partidos Movimento 5 Estrelas e Liga têm estado a penalizar fortemente as acções e as obrigações do país. A ponto de, na semana passada, terem desaparecido do mercado obrigacionista 5,4 mil milhões de euros, um valor nunca antes visto numa só semana.





Os investidores estarão igualmente atentos à Turquia, que ontem anunciou um aumento dos juros para travar a queda da lira – que atingiu um novo mínimo histórico face ao dólar. O banco central do país decidiu subir uma das principais taxas de juro de 13,5% para 16,5%, isto no dia em que a lira turca chegou a desvalorizar 5,09% face ao dólar, para um novo mínimo histórico. Depois de anunciada a subida dos juros, a tendência inverteu-se, com a lira a recuperar 0,43%. Será que hoje mantém a tendência? No mês de Maio, a lira caiu em todas as sessões, à excepção de três, depois de o presidente Recep Tayyip Erdogan ter dito que pretende assumir uma maior responsabilidade pela política monetária do país se vencer as eleições de 24 de Junho. Desde final de 2017, a lira acumula uma queda de 17,1%. Os investidores estão preocupados com o sobreaquecimento da economia, numa altura em que a taxa de inflação está próxima dos 11%.





Sector automóvel na mira de novas tarifas da Administração Trump

O sector automóvel estará hoje em destaque nos mercados accionistas, atendendo a uma nova ameaça proteccionista por parte do presidente dos EUA.