5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a EDP Renováveis deverá estar a capitalizar o anúncio da sua entrada num novo mercado: a Grécia. Também a Juventus deverá prosseguir a sua escalada, agora que está praticamente confirmada a ida de Ronaldo para o clube italiano. Do outro lado do Atlântico, as bolsas reabrem depois da celebração do 4 de Julho e há novos dados do mercado de trabalho para conhecer, além da divulgação das actas da última reunião da Fed.

EDP Renováveis entra na Grécia

A EDP Renováveis entrou num novo mercado. O contrato conseguido na Grécia, por 20 anos, garante a venda de geração eólica do parque Livadi, cujo início da operação é esperado para 2020, anunciou ontem a empresa.



Na véspera, a cotada liderada por Manso Neto anunciou ter firmado quatro contratos de 15 anos com três sociedades nos EUA para a venda de energia que está a ser produzida por dois parques eólicos no estado de Illinois e no estado de Indiana. Com estes contratos, a eléctrica verde supera os objectivos de adições de capacidade previstos no plano estratégico.





Juventus factura em bolsa com Ronaldo

A possível transferência de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus foi ontem aplaudida pelos investidores, com as acções da cotada italiana a encerrarem a somar 7,27% para 0,7375 euros, o que correspondeu à subida mais forte desde 4 de Dezembro de 2017 e o valor mais elevado desde 8 de Março. Tratou-se da quarta sessão de ganhos para as acções da Juventus, o que elevou a capitalização bolsista da cotada para 743 milhões de euros.



As acções deverão continuar a valorizar esta quinta-feira, já que depois do fecho da sessão de ontem foi confirmada a ida praticamente certa de Ronaldo para a Juventus.





Bolsas norte-americanas reabrem

Esta quinta-feira as bolsas norte-americanas regressam à negociação, depois de ontem terem estado encerradas para comemoração do Dia da Independência nos Estados Unidos.



O encerramento de Wall Street tem habitualmente impacto na liquidez dos mercados europeus e foi isso que aconteceu ontem. As bolsas europeias fecharam sem tendência definida, num dia de ausência de muitos investidores do mercado devido ao feriado nos EUA.





Fed publica actas da última reunião

A Reserva Federal dos Estados Unidos divulga, esta quinta-feira, as actas da última reunião de política monetária, que decorreu a 12 e 13 de Junho. Neste encontro, o banco central liderado por Jerome Powell anunciou a segunda subida de juros deste ano. A taxa de juro aumentou em 25 pontos base para o intervalo entre 1,75% e 2%.



O comunicado divulgado na altura revelava que houve unanimidade entre os oito membros da Fed: todos aprovaram a subida da taxa de juro, justificada pelos desenvolvimentos no mercado de trabalho e na inflação. Além disso, a autoridade monetária sinalizou mais duas subidas do preço do dinheiro, até ao final do ano.



Criação de emprego aumenta nos EUA

A ADP publica, esta quinta-feira, o relatório sobre a criação de postos de trabalho no sector privado, em Junho. As previsões dos economistas apontam para que tenham sido criados 190 mil postos, superando os 190 mil postos criados um mês antes. Na sexta-feira, será conhecida a taxa de desemprego, do outro lado do Atlântico, relativa a Junho. Prevê-se a manutenção nos 3,8%.



Deste lado do Atlântico há também um novo dado a ter em atenção. Trata-se do índice Markit para o retalho, em Junho [anterior: 51,7 pontos], na Zona Euro.