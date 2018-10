5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira os investidores estarão de olhos postos nas bolsas europeias e americanas, depois do forte tombo de ontem nos dois lados do Atlântico.

Acções europeias com pior sessão desde Junho…

O dia ontem foi de razia nos mercados. As bolsas europeias foram arrastadas pela descida do petróleo nos mercados internacionais, pelos receios em torno da guerra comercial e pela subida dos juros nos EUA, que ameaçam os lucros das cotadas.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, caiu 1,61% para os 366,93 pontos, o valor mais baixo desde 4 de Abril. Tratou-se da queda mais acentuada desde 25 de Junho.





…e Wall Street com maiores quedas dos últimos oito meses

A turbulência nas acções europeias estendeu-se aos Estados Unidos, onde o S&P500 perdeu terreno pela quinta sessão consecutiva, naquela que foi a mais longa série de perdas desde Novembro de 2016, mês em que Donald Trump foi eleito presidente do país.

Os índices caíram fortemente, a registarem as descidas mais acentuadas desde Fevereiro. O destaque, pela negativa, foi para as tecnológicas, com quedas fortes entre as FAANG, Microsoft e outros pesos-pesados do sector.





Inflação centra as atenções por cá e nos EUA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o índice de preços no consumidor em Setembro, bem como o índice de produção, emprego, remunerações e horas trabalhadas nos serviços em Agosto.

No resto da Europa, destaque para a inflação na Suécia e para os preços das casas também na Suécia e no Reino Unido. Teremos também os dados da inflação norte-americana divulgados pelo Departamento do Tesouro nos Estados Unidos.





BCE publica relatos da reunião de Setembro

O Banco Central Europeu (BCE) publica os relatos relativos à reunião que decorreu nos dias 12 e 13 de Setembro.

O documento deverá deixar indicações sobre a política monetária na região e sobre o programa de reinvestimentos da entidade, após o fim do programa, no final do ano.





OPEP divulga relatório mensal

No sector do petróleo, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.