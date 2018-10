5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Afundanço em Wall Street promete contagiar Europa

A sessão de quarta-feira terminou, em Wall Street, de forma dramática. O Nasdaq afundou mais de 4%, registando a maior desvalorização desde 2011, período marcado pela crise de dívida na Europa e pela ameaça de um corte de rating da S&P aos EUA. O Dow Jones perdeu cerca de 600 pontos numa só sessão e já está em terreno negativo no acumulado do ano.

As bolsas têm sentido quedas acentuadas nos últimos tempos, com vários factores de pressão. A guerra comercial, as tensões geopolíticas em torno da Arábia Saudita devido à morte do jornalista saudita no consulado deste país e a polémica em torno de Itália e do seu Orçamento "incumpridor" têm contribuído. Mas não só. Nos EUA há ainda a subida de juros por parte da Reserva Federal e o fantasma dos resultados, com alguns analistas a considerarem que as empresas não vão conseguir manter o ritmo de aumento de lucros como até aqui.

Por cima de todos estes factores, há já alguns analistas que consideram que chegou o momento de haver correcções no mercado. O Bank of America emitiu uma nota de análise onde acredita que, independentemente da conjuntura, os indicadores disponíveis apontam para que os próximos tempos sejam marcados por uma grande volatilidade nas praças americanas.

Os próximos tempos prometem ser de "nervos" nos mercados. Depois das quedas pronunciadas nos EUA esta quarta-feira, a abertura das bolsas europeias não se vislumbra positiva, ainda que os mercados tenham sempre a capacidade de surpreender.





Sonae Indústria aumenta lucros. Corticeira Amorim compra Herdade