5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira há novas contas a reportar, entre as cotadas do PSI-20, relativamente ao desempenho dos três primeiros nove meses do ano. Por cá, teremos ainda os dados do INE sobre o emprego, inquéritos de conjuntura e preços da habitação. Na Zona Euro, destaque para os números do PIB e confiança do consumidor. Nos EUA, o Facebook e a Apple apresentam os resultados trimestrais e a empresa liderada por Tim Cook dá ainda a conhecer novidades no Mac e no iPad.

Navigator, CTT e JM reportam contas…

Hoje serão três as cotadas do PSI-20 que apresentam os seus números dos primeiros nove meses do ano: Navigator e CTT antes da abertura da sessão bolsista e Jerónimo Martins após o fecho.

Destaque também para a divulgação dos resultados da Caixa Geral de Depósitos às 17:00.





… e Impresa e Media Capital reagem

A Impresa e a Media Capital estarão a reagir à divulgação dos seus resultados, feita ontem após o fecho da bolsa. A Impresa alcançou 1,4 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, contra um prejuízo de 165 mil euros em igual período de 2017. Já a Media Capital reportou lucros de 12,1 milhões de euros entre Janeiro e Setembro, uma subida de 25% face ao período homólgo do ano passado.

A Galp Energia também reportou ontem as suas contas, mas antes da abertura da sessão, pelo que reagiu ao longo do dia. A petrolífera obteve lucros de 212 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano, uma subida de 35% face ao mesmo período de 2017. O resultado líquido, que exclui efeitos de stock e eventos não-recorrentes, superou ligeiramente a média das estimativas dos analistas que apontava para 210 milhões de euros. Além dos resultados, a Galp revelou também esta segunda-feira que desistiu da exploração de petróleo em Aljezur, tendo encerrado a sessão a ceder terreno.





INE divulga dados do emprego, inquéritos de conjuntura e preços da habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta terça -feira vários indicadores: estatísticas de preços da habitação ao nível local, no segundo trimestre; índices de produção industrial, em Setembro; estimativas mensais de emprego e desemprego, relativas a Setembro; inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores, em Outubro; e índice de volume de negócios, emprego, remunerações e horas trabalhadas no comércio a retalho, em Setembro.





PIB da Zona Euro terá crescido menos no terceiro trimestre

O segundo dia da semana será marcado pela publicação de indicadores económicos relevantes, nomeadamente na Zona Euro. O Eurostat divulga a evolução do produto interno bruto (PIB), do terceiro trimestre. As estimativas dos economistas consultados pela agência Bloomberg apontam para que a economia da região tenha crescido 1,8%, o que compara com a expansão de 2,1% registada no trimestre anterior.

Ainda na Zona Euro, teremos também os dados da confiança dos consumidores, em Outubro [anterior: -2,7 pontos; estimativa: -2,7 pontos], bem como a confiança económica, também no que respeita a em Outubro [anterior: 110,9 pontos; estimativa: 110 pontos].

Destaque também para o PIB de Itália e confiança dos consumidores, assim como para a inflação e vendas a retalho em Espanha, e para o PIB de França.



Tecnológicas norte-americanas revelam resultados

Do outro lado do Atlântico, as tecnológicas têm estado sob grande pressão, com os resultados trimestrais a decepcionarem os investidores. Esta terça-feira, os mercados estarão atentos às contas do Facebook e da Apple para verem se há alguma mudança de rumo.

A Apple deverá também apresentar hoje novos modelos do iPad e do Mac. Uma das novidades será o fim do botão "home".