5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira, as ações da Apple estarão a reagir ao corte de estimativas das receitas, num dia em que o mercado automóvel também estará em destaque com a revelação das vendas de carros nos EUA. Ainda nos EUA serão conhecidos números da indústria e do emprego.

Ações da Apple reagem a corte de estimativas

As ações da Apple vão reagir esta quinta-feira, 3 de janeiro, à revisão em baixa das estimativas de receitas para o primeiro trimestre fiscal. É de esperar que os títulos registem fortes quedas, depois de terem afundado no mercado "after-hours" em reação ao novo guidance.



As novas estimativas – que apontam agora para receitas de 84 mil milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal de 2019, quando a perspetiva inicial era de 89 a 93 mil milhões de dólares – foram reveladas pelo CEO Tim Cook numa nota enviada aos acionistas.



As ações da Apple chegaram a estar suspensas durante cerca de 20 minutos no mercado fora de horas e voltaram à negociação com fortes quedas.

Mercado atento à venda de automóveis nos Estados Unidos

Esta quinta-feira serão reveladas as vendas de automóveis nos Estados Unidos, que deverão ter caído para 17,20 milhões de unidades em Dezembro, o que compara com 17,49 milhões em Novembro.



As ações do setor deverão reagir a estes números.



...e aos dados da indústria e do emprego

Ainda nos Estados Unidos serão revelados os dados do PMI da indústria, a criação de postos de trabalho no setor privado e a evolução dos pedidos de subsídio de desemprego. As estimativas apontam para um aumento do emprego no setor privado em Dezembro, com a criação de 178 mil postos de trabalho, e para uma subida dos pedidos de subsídio de desemprego para 222 mil na semana que terminou a 29 de Dezembro.



Já o crescimento da atividade industrial terá abrandado em Dezembro.

Petróleo em destaque com dados dos inventários

O petróleo poderá ser influenciado esta quarta-feira pelos dados do Instituto do Petróleo Americano, que vai revelar a evolução dos inventários na semana que terminou a 28 de Dezembro.



Os números são conhecidos um dia depois de o petróleo ter sido animado pela notícia de que as exportações de petróleo sauditas caíram para metade, ou seja 7,2 milhões de barris por dia, durante o passado mês de Dezembro.

Bolsa japonesa encerrada

A bolsa japonesa continuará encerrada esta quinta-feira, devido ao feriado bancário, que também ditou uma interrupção na negociação na quarta-feira. Visto que na terça-feira os mercados estiveram encerrados por ocasião do ferido de Ano Novo, as ações japonesas só entram em 2019 na sexta-feira.