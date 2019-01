5 coisas que precisa de saber para começar o dia

"Shutdown" prolonga-se nos Estados Unidos

Os senadores norte-americanos votaram ontem duas propostas para tentar pôr um fim ao "shutdown" do governo, mas nenhuma passou. O que agrava as perspectivas para a economia do país. Uma das propostas incluía a atribuição de um pacote de 5,7 mil milhões de dólares para o muro que o presidente quer construir ao longo da fronteira com o México (e era defendida pelos republicanos). A outra simplesmente prolongava o financiamento, até 8 de fevereiro, das agências governamentais que estão fechadas por falta de dinheiro (e era apoiada pelos democratas).

Os serviços públicos federais dos Estados Unidos estão parcialmente paralisados desde 22 de dezembro – ou seja, hoje entra-se no 35.º dia de "shutdown", o mais longo de sempre no país. Por isso hoje, à semelhança do que tem sucedido com a divulgação de outros indicadores, não devem ser publicados os dados previstos sobre as vendas de casas novas e as encomendas de bens duradouros.





INE divulga inquérito à avaliação bancária na habitação

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta sexta-feira o Inquérito de Conjuntura ao Investimento no segundo semestre de 2018, bem como Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação em Dezembro.

No resto da Europa, destaque para as vendas a retalho no Reino Unido, relativas a Dezembro.