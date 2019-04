5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Na bolsa de Lisboa as atenções estão centradas na assembleia geral da EDP, que pode decretar o fim da OPA da China Three Gorges. Lá fora o foco está nos resultados trimestrais, que deixaram Wall Street muito perto de máximos históricos.

OPA à EDP pode morrer hoje

Passado quase um ano, a Oferta Pública de Aquisição (OPA) à EDP deve cair hoje por terra. Um desfecho que vai ser impulsionado pela assembleia-geral de acionistas da elétrica que vai decorrer esta quarta-feira, 24 de abril, e na qual se antevê o chumbo da desblindagem de votos, um ponto considerado fulcral pela China Three Gorges (CTG) para avançar com a oferta. A reunião de acionistas tem início às 15:00. Hoje as ações da elétrica estarão também a reagir ao anúncio do encaixe de 800 milhões de euros com a venda de ativos na área das renováveis.



Resultados dão gás às bolsas

Os índices de ações norte-americanas Nasdaq e S&P500 atingiram os valores de fecho mais altos de sempre na sessão de terça-feira, embalados pelos resultados positivos apresentados por diversas cotadas, como o Twitter e a Hasbro. Já depois do fecho da sessão a eBay também anunciou números positivos e esta quarta-feira há mais cotadas relevantes a anunciar os números do primeiro trimestre: Microsoft, Boeing e Facebook. Se a tendência continuar a ser positiva, é expectável que os índices superem os máximos de sempre fixados em setembro do ano passado.

Na Europa o Stoxx600 está a subir há oito sessões – ciclo mais prolongado em um ano e meio – e também há resultados para analisar (o Credit Suisse anuncia as contas do trimestre).

Empresários alemães menos pessimistas com a economia?

A economia alemã tem dado sinais persistentes de abrandamento. Hoje o instituto Ifo divulga o índice que mede a confiança dos empresários, que permitirá avaliar se o andamento da economia está a afetar o sentimento que se vive nas empresas. Em março o indicador subiu pela primeira vez em sete meses e os economistas apontam para nova melhoria em abril.

BCP confirma dividendo e distribui parte dos lucros aos trabalhadores

A comissão executiva do BCP tinha avançado com a proposta de entregar aos acionistas 10% dos lucros obtidos em 2018. O conselho de administração seguiu a recomendação e vai propor na assembleia geral o pagamento de um dividendo de 0,2 cêntimos por ação. Para compensar os cortes salariais entre 2014 e 2017, os trabalhadores também vão receber parte dos lucros, com a distribuição de 12,58 milhões de euros.



Navigator paga dividendo

A Navigator é a primeira cotada portuguesa a remunerar os acionistas com o pagamento de dividendos em 2019. A empresa de pasta e papel entrega hoje um total de 200,4 milhões de euros, o que corresponde a uma remuneração de 27,943 cêntimos por ação. A rendibilidade do dividendo é de 7%, uma das mais elevadas entre as cotadas portuguesas. Clique aqui para conhecer todas as datas de pagamento de dividendos que já foram anunciadas.