5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira estará em destaque a reunião magna do BCP, com os acionistas chamados a votar o primeiro dividendo desde 2010. Ainda por cá, os destaques estarão também no facto de as ações da Nos entrarem em ex-dividendo e de o IGCP realizar uma oferta de troca de dívida.

Assembleia geral do BCP centra atenções

Realiza-se esta quarta-feira a assembleia geral anual do BCP, com os acionistas a serem chamados, nomeadamente, a votar o pagamento de dividendos. A comissão executiva propôs e o conselho de administração aprovou. A proposta que vai ser levada à reunião magna passa pelo pagamento de um dividendo de 0,2 cêntimos por ação. Será a primeira remuneração aos acionistas desde 2010, num total de 30,2 milhões de euros.

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) vai abster-se no ponto da assembleia-geral do BCP que aborda a distribuição de dividendos e a devolução dos cortes nos salários, disse ontem fonte da estrutura sindical à Lusa.

Por outro lado, está agendada uma manifestação de trabalhadores e reformados do Millennium BCP, com início às 13:00.





Nos desconta dividendo

A Nos entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada – por conta dos resultados de 2018 – e que começa a ser paga a partir de 24 de maio.