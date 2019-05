5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira a Altri, a Cofina e a Ramada vão estar a reagir aos números do primeiro trimestre, apresentados ontem depois do fecho da bolsa. Por cá, destaque ainda para os dados do PIB.

Altri, Cofina e Ramada reagem às contas

A Altri, a Cofina, empresa que detém o Jornal de Negócios, e a Ramada Investimentos vão estar a reagir aos resultados do primeiro trimestre, reportados ontem depois do fecho da sessão.

Depois das contas destas empresas fica apenas a faltar a apresentação de resultados trimestrais da Ibersol para fechar esta "earnings season" do PSI-20.





Crescimento da economia nacional em foco

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reporta esta sexta-feira a evolução da economia nacional, no primeiro trimestre do ano, bem como uma estimativa rápida taxa de inflação no mesmo período. O Governo prevê que o PIB cresça 1,9% este ano, uma estimativa que já foi revista em baixa.