5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as ações do BCP deixam de conferir direito ao dividendo. Destaque também para a saída de May do governo britânico.

BCP desconta dividendo

O BCP entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada – por conta dos resultados de 2018 – e que começa a ser paga a partir de 11 de junho.

O banco liderado por Miguel Maya vai distribuir um dividendo ilíquido de 0,2 cêntimos por ação. Será a primeira vez que paga dividendo desde 2010, distribuindo 10% dos lucros obtidos em 2018, no valor de 301,1 milhões de euros.





Theresa May abandona governo

Depois de ter anunciado a sua demissão a 24 de maio, Theresa May abandona o cargo de primeira-ministra esta sexta-feira, abrindo a porta à sua sucessão.