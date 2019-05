Os acionistas do BCP vão receber o dividendo que a instituição vai distribuir a partir do dia 11 de junho.





"O dividendo de 10% é muito importante para sinalizar ao mercado a normalização do banco, mas com prudência, porque os desafios continuam a ser relevantes", afirmou Miguel Maya, CEO do BCP, durante a apresentação de resultados de 2018, em fevereiro. O BCP vai assim pagar o primeiro dividendo desde 2010, distribuindo 10% dos lucros obtidos em 2018, no valor de 301,1 milhões de euros Em 2010, o banco pagou um dividendo de 19 cêntimos por ação, um valor que ajustado aos aumentos de capital entretanto realizados corresponde um dividendo de 8,5193 cêntimos."O dividendo de 10% é muito importante para sinalizar ao mercado a normalização do banco, mas com prudência, porque os desafios continuam a ser relevantes", afirmou Miguel Maya, CEO do BCP, durante a apresentação de resultados de 2018, em fevereiro.

O BCP vai distribuir o dividendo de 0,2 cêntimos aos seus acionistas a partir do dia 11 de junho, revelou a empresa em comunicado enviado através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).O que significa que as ações do BCP vão descontar o valor do dividendo no dia 7 de junho, pelo que, quem quiser receber o dividendo pago pelo banco liderado por Miguel Maya terá de ter ações até então.