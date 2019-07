5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Glintt apresenta contas dos primeiros seis meses

A época de apresentação de resultados na bolsa de Lisboa arranca hoje com a divulgação dos resultados do primeiro semestre da Glintt.

Na próxima semana haverá 13 empresas do índice PSI-20 a apresentarem os seus resultados semestrais.





Microsoft reage aos números do trimestre

A Microsoft vai estar a reagir, na sessão desta sexta-feira, aos resultados do seu quarto trimestre apresentados ontem depois do fecho da sessão regular em Wall Street.