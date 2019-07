5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Nos vai estar a reagir aos resultados do primeiro semestre, divulgados ontem já depois do fecho da bolsa. Lá fora, há desenvolvimentos a nível político e mais empresas anunciam as suas contas.

Nos reage às contas dos primeiros seis meses

A Nos divulgou ontem, depois do fecho da bolsa, as suas contas relativas aos primeiros seis meses do ano, pelo que estará a reagir na sessão desta terça-feira. A empresa liderada por Miguel Almeida encerrou o primeiro semestre com um resultado líquido de 90,2 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 13% face ao mesmo período do ano passado. As receitas totais registaram um ligeiro aumento de 1,2% para 781,7 milhões de euros.

Por cá, a semana estará recheada de resultados, com 13 cotadas do PSI-20 a confessarem-se ao mercado.





Boris Johnson confirmado como líder dos conservadores britânicos?

Boris Johnson deverá ser confirmado como novo líder do Partido Conservador, o que o levará ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Substituirá Theresa May.