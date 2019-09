5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta será uma das mais aguardadas reuniões de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Depois de a instituição ter dado vários sinais de que poderá voltar a cortar os juros diretores e avançar com novos estímulos à economia da Zona Euro, os mercados antecipam que será agora que o BCE irá concretizar estas medidas.

Serão também divulgadas novas projeções para a economia e a inflação. No final da reunião, Mario Draghi dará uma conferência de imprensa.





Em três meses, a presença de empresas portuguesas na lista de escolhidas do CaixaBank/BPI para investir na Ibéria duplicou. Depois de, no início de junho, os analistas terem escolhido a Nos para se juntar à Jerónimo Martins e à EDP nas 10 preferidas na Ibéria, agora entra mais uma cotada lusa para esta lista: a Navigator.

A papeleira ultrapassa, assim, a EDP Renováveis, que estava na "lista de espera" para ascender à "core list".





Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e aliados, incluindo a Rússia – a chamada OPEP+ – reúnem-se hoje em Abu Dhabi, à margem do Congresso Mundial da Energia.





A OPEP+ tem vindo a prolongar o corte de produção delineado há perto de dois anos, numa altura em que a oferta desta matéria-prima tem sido excedentária face à procura. Ontem, o cartel reviu em baixa a estimativa para a procura mundial de petróleo, tanto para 2019 como para 2020, o que renovou os receios de que o abrandamento económico mundial penalize ainda mais o consumo de "ouro negro". Além disso, a produção de crude da OPEP aumentou em agosto, um sinal de que há membros que não estão a respeitar o corte acordado com os aliados.





INE divulga atividade dos transportes

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga nesta quinta-feira os dados relativos à atividade dos transportes no segundo trimestre deste ano.

No primeiro trimestre registou-se o movimento de 11,2 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, representando um crescimento de 6,2% (igual ao 4ºT de 2018). No modo ferroviário, os passageiros aumentaram tanto na rede de transporte pesado (+4,5%; +5,0% no 4ºT) como no metropolitano (+6,1%; +5,1% no 4ºT). O transporte fluvial de passageiros evidenciou-se com um crescimento de 12,6% (+7,2% no 4ºT). Os portos marítimos nacionais registaram aumentos no número (+2,4%) e na dimensão/GT (+12,0%) das embarcações entradas, recuperando das reduções no 4ºT (-6,5% e -0,6%, respetivamente).





Novos indicadores económicos em foco

No dia de hoje há dados económicos importantes a serem divulgados um pouco por todo o mundo. Na Zona Euro teremos os números da produção industrial relativos a julho, ao passo que na Alemanha e França serão apresentados os valores da inflação de agosto e no Reino Unido o índice RICS do preço das casas.

Fora da Europa, destaque nos Estados Unidos para a inflação de agosto e para os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.