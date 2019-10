5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira as negociações comerciais entre Washington e Pequim vão continuar a estar no centro dos olhares. Nos EUA também estará em foco a política monetária do banco central.

Negociações EUA-China continuam a centrar atenções

Os mercados negociaram no verde, na sessão de quinta-feira, animados pelo facto de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter confirmado que hoje se reunirá com o vice-primeiro-ministro, Liu He, no âmbito das negociações comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

A nova ronda formal de conversações teve início ontem e o anúncio de que estes dois altos-representantes de ambas as partes vão reunir-se foi recebido com entusiasmo – isto depois de várias notícias terem dado conta de que as reuniões de nível técnico não geraram progressos.





Novos dados económicos para analisar

Nesta sexta-feira o destaque, na Europa, vai para os números da inflação de setembro na Alemanha e em Espanha.