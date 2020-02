Esta quarta-feira há indicadores económicos de relevo um pouco por todo o mundo, com destaque para as vendas a retalho e o PMI dos serviços na Zona Euro. Destaque também para o fim da reunião de dois dias dos técnicos da OPEP e da Rússia e para notícias e divulgação de contas que poderão fazer mexer empresas como a Amazon (que fechou ontem com estatuto de “trillion-dollar baby”), eBay, Ford, Disney e Snap. E será que a Tesla chega hoje aos 1.000 dólares por ação?

Dados económicos na Zona Euro e desemprego em Portugal

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira as estatísticas do emprego referentes ao quarto trimestre de 2019.

Ainda na Europa, o Eurostat divulga as vendas a retalho na Zona Euro em dezembro, um mês essencial para o setor, devido à época natalícia. Na Zona Euro teremos também a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a janeiro. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para os serviços. Serão também veiculados os mesmos indicadores para o Reino Unido, Espanha, Itália, França e Alemanha.

Destaque ainda para o Banco Central do Brasil, que decide se altera as taxas de juro de referência no país. Os juros estão atualmente em 4,5% mas muitos analistas acreditam que irão baixar já esta quarta-feira para 4,25%.

Nos Estados Unidos, por seu lado, teremos dados do emprego e da balança comercial.





Altri e Navigator reagem a taxa de celuloses

A Altri e a Navigator poderão reagir esta quarta-feira à aprovação da contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que vai incidir sobre as empresas de celulose.