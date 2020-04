5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira a Galp apresenta os resultados do primeiro trimestre do ano. No Japão o banco central pode alterar a taxa de juro face ao impacto da pandemia e na Europa e EUA são várias as empresas a divulgar as contas trimestrais.

Galp mostra contas que já sofrem com a pandemia

A petrolífera apresenta as contas do primeiro trimestre, período onde os preços do crude afundaram e onde já se fizeram sentir os efeitos da pandemia e do confinamento. A empresa já divulgou os dados operacionais preliminares, com a venda de produtos petrolíferos a cair 13% em termos homólogos, enquanto as vendas de gás natural recuaram 24%. Pela positiva, a venda de eletricidade cresceu 7%.



Banco do Japão decide sobre taxas

O Banco do Japão reúne o comité de política monetária e decide se mantém as taxas de juro de referência. O país do Sol nascente enfrenta uma segunda vaga da pandemia da covid-19 após ter parecido ter controlado o surto epidémico. Ainda no Japão, o Parlamento nipónico inicia a discussão de um orçamento suplementar para relançar a economia.





Mercado reage à proposta da FC Porto SAD de adiar reembolso