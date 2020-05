Semapa, Altri, Cofina e Ramada revelam contas trimestrais

A Semapa, Altri, Cofina e Ramada reportam esta quinta-feira os seus resultados do primeiro trimestre do ano.

As quatro cotadas vão divulgar os seus números já depois do fecho da sessão da praça lisboeta. Destas, apenas a Cofina e a Ramada não integram o índice PSI-20. A Ramada saiu do índice de referência da bolsa nacional no passado dia 23 de março para ser substituída pela Novabase.





Hoje realizam-se também as assembleias gerais da Navigator e da Glintt.





