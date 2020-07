O setor tecnológico brilhou ontem nas bolsas norte-americanas, com o índice Nasdaq Composite perto de marcar um novo máximo histórico. O Twitter foi uma das estrelas da sessão, fechando a escalar 7,34% para 35,41 dólares – depois de ter chegado a disparar mais de 10%. Isto no dia em que a rede social das micromensagens colocou um anúncio de vagas de emprego para o desenvolvimento de uma "plataforma de subscrição" do seu serviço. Também o Instagram – serviço de partilha de fotos e vídeos, pertencente ao Facebook – esteve em destaque pela positiva, pelo facto de estar a tentar ganhar terreno no mercado indiano depois de o TikTok ter sido banido. Por seu lado, a Google – detida pela Alpahbet – abandonou os planos para disponibilizar um ambicioso novo serviço na cloud na China e noutros países "sensíveis em termos políticos", em parte devido a preocupações em torno de tensões geopolíticas e da pandemia de covid-19, comentaram à Bloomberg duas fontes conhecedoras do processo. Apesar de ser um sinal de que as grandes tecnológicas norte-americanas enfrentam desafios substanciais para garantirem os seus negócios naqueles mercados, a Alphabet manteve-se firme e terminou o dia de hoje a somar 0,92% para 1.503,60 dólares.