Agosto foi um bom mês para as ações mundiais. O crescente otimismo em torno de uma vacina eficaz contra a covid-19 e o apoio dos bancos centrais acelerou a recuperação das principais bolsas mundiais, com ganhos até 6%. Dos Estados Unidos ao Japão, passando pela Europa, o mês que terminou esta segunda-feira brindou os investidores com valorizações expressivas. Enquanto as bolsas norte-americanas continuam a negociar em territórios de máximos, com ganhos mensais acima de 7%, na Europa os ganhos foram inferiores, em torno de 3%. A bolsa portuguesa quase não conseguiu segurar os ganhos, após a correção registada na última sessão: fechou agosto com um ganho modesto de 0,12%. Já o índice MSCI World fechou o mês com um ganho de 6,6%. É preciso recuar ao ano de 1986 para ver um agosto com uma subida tão expressiva.