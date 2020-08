Chineses na Mota-Engil originam o melhor mês em bolsa em sete anos e meio

As ações da Mota-Engil valorizaram mais de 34% em agosto deste ano, devido ao anúncio de um acordo de parceria com a empresa China Communications Construction Company (CCCC), que se irá tornar "um acionista relevante e um parceiro de longo prazo" do grupo controlado pela família de António Mota.É preciso recuar para janeiro de 2013, para vermos a Mota-Engil valorizar tanto em bolsa. Na altura, teve um ganho mensal de 38%.

Agora, com esta possível entrada da China Communications Construction Company (CCCC) - a quarta maior contrutora do mundo - na Mota-Engil, o grupo português beneficiou em bolsa.





Através da compra de uma "participação relevante" à Mota Gestão e Participações (MGP), a "holding" da família Mota, e da subscrição de um aumento de capital de até 100 milhões de ações, a CCCC passará a deter mais de 30% do grupo português.O negócio, segundo a cotada, avalia-a em cerca de 750 milhões de euros, o que é mais do dobro do valor de mercado que tinha um dia antes de comunicar a operação (cerca de 344 milhões).No dia em que foi feito o anúncio, a empresa valorizou 32%.