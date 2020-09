Hoje são conhecidos os dados dos preços da produção industrial na Zona Euro, referentes a julho. Em junho, aumentaram 0,7%, contra uma queda de 0,6% em maio e acima das expectativas do mercado, que apontavam para uma subida de 0,5%. Foi o primeiro aumento dos preços no produtor desde janeiro. Teremos também hoje os números do desemprego de agosto em Espanha e das vendas a retalho em julho na Alemanha.