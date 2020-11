A Alibaba realiza o seu evento anual do Dia dos Solteiros, em que promove uma série de descontos. Este dia 11 de novembro tornou-se um fenómeno global de compras online, que no ano passo rendeu à empresa chinesa de comércio eletrónico receitas recorde de 38 mil milhões de dólares. As festividades marcam a maior presença internacional desde que a Alibaba lançou o evento no mercado do e-commerce, há 11 anos, incluindo inúmeros comerciantes norte-americanos que marcam as suas primeiras incursões no mercado asiático.