A Tesla vai integrar o S&P 500 a partir de 21 de dezembro próximo, anunciou esta segunda-feira a S&P Global. Depois de uma longa espera, uma vez que desde julho que cumpria os requisitos para ser cotada naquele índice, a fabricante norte-americana de veículos elétricos disparou em bolsa com a notícia, seguindo a disparar mais de 13% no "after hours" do índice tecnológico Nasdaq. A empresa liderada por Elon Musk será uma das 10 cotadas mais valiosas do Standard & Poor’s 500, tendo em conta o seu preço de fecho de segunda-feira no Nasdaq, quando fixou uma capitalização bolsista de 386,83 mil milhões de dólares. Mas a sua cobiçada entrada no S&P 500 pode não ser simples e poderá exigir que seja feita em duas fases, alerta a Bloomberg. "Com um valor de mercado de quase 390 mil milhões de dólares, a Tesla será a maior empresa alguma vez adicionada a este índice. Se entrar de uma só vez, isso obrigará os fundos que replicam o desempenho de índices a grandes contorcionismos – segundo algumas estimativas, esses fundos terão de vender para cima de 40 mil milhões de dólares de ações de outras constituintes do S&P 500 de modo a conseguirem arranjar espaço", explica.