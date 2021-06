O presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, testemunha perante o subcomité da crise do coronavírus, da Câmara dos Representantes, sobre a resposta do banco central à covid-19. Vai falar sobre o programa de empréstimos de emergência pandémica e também sobre o programa da Fed de compra de ativos, tendo os comentários preparados sido já divulgados ontem, com Powell a dizer que a economia norte-americana continua a dar mostras de "melhoria sustentada" face ao impacto da pandemia, com o mercado laboral a sinalizar uma boa progressão, mas a sublinhar que a inflação "aumentou de forma notável nos últimos meses" – não falando contudo sobre a política monetária da Fed ou sobre a possibilidade, que tem vindo a ser referida, de aceleração da retirada de apoios à economia.