Os ministros da Economia e Finanças da Zona Euro reúnem-se para debater a situação económica na área do euro, nomeadamente a situação epidemiológica da covid-19. Os ministros debaterão também a situação de solvência do setor empresarial e potenciais medidas para facilitar a reestruturação empresarial e o ajustamento económico na Zona Euro no período de recuperação pós-covid. Além disso, o Banco Central Europeu (BCE) informará o Eurogrupo sobre a decisão do Conselho do BCE de julho de 2021 de lançar a fase de investigação do projeto do euro digital.