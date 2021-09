O Banco Português de Fomento promove uma sessão técnica de apresentação da nova linha de apoio à recuperação económica, chamada "Retomar". A nova linha de apoio foi criada em parceria com o IAPMEI, as instituições de crédito aderentes e as sociedades de garantia mútua, e tem como objetivo dar liquidez oferecer soluções às empresas com operações de crédito em moratória, que operam nos setores mais afetados pela pandemia. A sessão de apresentação destina-se aos beneficiários da medida, nomeadamente empresas viáveis, com operações de crédito em moratória, que operem nos setores mais afetados pela pandemia, independentemente da sua dimensão.