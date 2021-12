Além do DEI, o Banco de Portugal vai divulgar também esta quinta-feira informação geral sobre a evolução do sistema bancário português no terceiro trimestre do ano. O documento tem como base indicadores da estrutura do balanço, qualidade dos ativos, liquidez e financiamento, rendibilidade, solvabilidade e alavancagem, bem como informação de enquadramento macroeconómico. No último documento, relativo aos meses de abril até junho, o Banco de Portugal revelou que a qualidade dos ativos melhorou, com o rácio de crédito malparado bruto a cair 0,3 pontos percentuais para 4,3%. A rendibilidade e a solvabilidade dos ativos aumentou também em igual período.