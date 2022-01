Depois de ontem António Costa (PS) e Rui Tavares (Livre) terem dado o pontapé de saída nos debates rumo às legislativas com data marcada para o final do mês, esta segunda-feira há mais dois frente-a-frente agendados. Com hora marcada para as 21:00, na SIC, tem lugar o debate entre Rui Rio, do PSD, e André Ventura, do Chega. Às 22:00, na CNN Portugal, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e Jerónimo de Sousa, do PCP, protagonizam o segundo e último debate da noite.