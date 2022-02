Ao nível dos dados estatísticos, a inflação volta a centrar atenções. O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulga os dados finais do índice de preços no consumidor em janeiro de 2022, após ter avançado com uma estimativa de 3,3%. Serão ainda conhecidas estatísticas do emprego sobre a remuneração bruta mensal média por trabalhador no último trimestre de 2021. Lá fora, também os Estados Unidos divulgam dados sobre a evolução do índice de preços no consumidor em janeiro, depois de a inflação ter atingido máximos de quatro décadas.