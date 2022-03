Leia Também A sua semana dia a dia: evolução na Ucrânia, BCE e novos produtos da Apple Os investidores olham para a nova composição do índice de referência nacional, após a revisão anual feita esta quarta-feira. O índice passará de 19 para 15 cotadas, com a saída da Ibersol, Ramada, Novabase e Pharol. As alterações materializam-se após o fecho de sessão no dia 18 de março, com o novo PSI a começar a negociar em pleno com as 15 cotadas, no dia 21 de março.