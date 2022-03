A sua semana dia a dia: evolução na Ucrânia, BCE e novos produtos da Apple

O instituto que gere a dívida pública portuguesa regressa às emissões de dívida de longo prazo. O IGCP vai tentar emitir até 1.000 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em 2027 e 2034. "O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 9 de março pelas 10:30 horas dois leilões das OT com maturidade em 14 de abril de 2027 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre EUR 750 milhões e EUR 1.000 milhões", indicou a entidade liderada por Cristina Casalinho. O último leilão de dívida pública foi há um mês e ficou marcado pelo agravamento dos custos de financiamento.