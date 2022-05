O Insituto Nacional de Estatística divulga vários dados esta terça-feira, nomeadamente as contas nacionais do primeiro trimestre e o índice de preços no consumidor (estimativa rápida para maio). O INE apresenta ainda as estimativas mensais de emprego e desemprego, relativas a abril, bem como a estimativa rápida da atividade turística (também de abril). Está ainda prevista a divulgação das estatísticas da pesca referentes a 2021.