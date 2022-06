A Reserva Federal dos EUA publica esta quarta-feira o Livro Bege, que divulga as conclusões das avaliações realizadas pelos 12 bancos regionais da Fed às economias dessas regiões, deixando assim novas indicações sobre a evolução da economia norte-americana. Este relatório de análise é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país. A próxima reunião do Comité Federal do Mercado Aberto está agendada para 14 e 15 de junho, com o mercado a apontar para mais uma subida dos juros diretores na ordem dos 50 pontos base.