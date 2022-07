Realiza-se hoje a reunião dos ministros dos Estados-membros União Europeia (UE) responsáveis pelas Finanças, presidida por Zbynek Stanjura, ministro das Finanças da República Checa. Na agenda estão os três últimos atos jurídicos necessários para permitir a adesão da Croácia à Zona Euro, a situação económica na Europa e as conclusões sobre as revisões aprofundadas de 2022 no âmbito do procedimento de desequilíbrio macroeconómico.