Decorrem hoje as eleições intercalares nos Estados Unidos, que são comummente entendidas como um "referendo" à governação do Presidente do país, neste caso Joe Biden, nos primeiros dois anos de mandato. Nestas eleições, é escolhido cerca de um terço dos lugares no senado, este ano serão 35, bem como todos os lugares da câmara dos representantes. Das eleições farão também parte 129 boletins de voto com questões relacionadas com o direito ao aborto.