O Banco de Portugal apresenta as estatísticas de fundos de investimento atualizadas para setembro de 2022. Segundo a agência governamental, no final do terceiro trimestre de 2022, as unidades de participação emitidas pelos fundos de investimento totalizavam 33,2 mil milhões de euros, valor inferior em 0,6 mil milhões de euros face ao registado no final do segundo trimestre de 2022.