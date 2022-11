Numa altura em que os investidores estão atentos a qualquer sinal que venha do Banco Central Europeu (BCE), há uma série de discursos de membros de topo. Ao longo desta segunda-feira têm eventos públicos o membro do conselho executivo Fabio Panetta, o vice-presidente do BCE Luis de Guindos e ainda o presidente do Conselho de Supervisão do BCE Andrea Enria.