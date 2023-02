O próximo governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, vai suceder a Haruhiko Kuroda em março, sendo esperada uma mudança no curso da política monetária japonesa. Esta sexta-feira, as bolsas europeias e norte-americanas irão reagir à primeira aparição pública desde que foi nomeado, com uma audição perante a Câmara japonesa dos Representantes.