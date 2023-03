São divulgados os números finais do indicador de confiança do consumidor na Zona Euro. As estimativas apontam para uma queda de 0,1 pontos para -19,2 pontos em março de 2023, abaixo das expectativas do mercado de -18,3 pontos, mas perto do nível mais elevado em mais de um ano. Além disso é publicado um outro indicador relativo às expectativas dos consumidores sobre a inflação relativo a março.